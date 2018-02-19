Antiasmatico ritirato dalle farmacie. Ecco il lotto
19 febbraio 2018 19:51
E’ stato avviato il ritiro, a scopo precauzionale, di un lotto di un antiasmatico. Si tratta della confezione con lotto 5K8W e scadenza 04/2019 della specialità medicinale ALIFLUS*DISKUS 50+250 INAL 60D – AIC 034463051.
Il ritiro precauzionale del lotto è legato a un difetto produttivo. Alcune unità, infatti, potrebbero non erogare tutte le dosi previste.
Aliflus è indicato nel trattamento regolare dell’asma in pazienti non adeguatamente responsivi al trattamento con corticosteroidi per via inalatoria e Beta 2 agonisti al bisogno ed in pazienti che necessitano di trattamento a lunga durata d‘azione.