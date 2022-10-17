ANTICICLONE AFRICANO PROTAGONISTA DELL’INIZIO DELLA SETTIMANA IN SICILIA, ANCORA CLIMA MITE

Dopo la recente fase caratterizzata da una diffusa instabilità atmosferica, si andrà incontro ad un periodo di tempo più stabile ed accompagnato da un discreto incremento del campo termico, specie nei...

Questo in quanto si assisterà come anticipa il sito centrometeosicilia.it, lungo il Mediterraneo centrale, ad un consolidamento in quota di un promontorio anticiclonico di matrice nord africana alimentato da una profonda circolazione depressionaria presente sul vicino Atlantico. Successivamente però questo promontorio anticiclonico tenderà a spostare il suo asse più ad ovest e questo esporrà le regioni centro meridionali all’arrivo di qualche infiltrazione di aria fresca e debolmente instabile di origine balcanica, che darebbe luogo specie al pomeriggio e lungo le aree interne, a degli addensamenti nuvolosi a cui potranno essere associati delle precipitazioni a carattere sparso di debole e moderata intensità.

Ma adesso dopo questa veloce analisi diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.

EVOLUZIONE

Tempo previsto per Lunedì 17 ottobre

In mattinata avremo generali condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti lungo il settore meridionale dell’isola. Nel corso della giornata si assisterà, specie lungo le aree interne, ad una graduale intensificazione della nuvolosità, a cui potranno essere associate delle precipitazioni a carattere sparso di debole o al più moderata intensità, ma con tendenza entro la serata e la nottata ad una parziale attenuazione della nuvolosità.

I venti risulteranno deboli di direzione variabile, salvo lungo il settore occidentale dell’isola dove avremo una moderata ventilazione dai quadranti meridionali.

Mari calmi o poco mossi, localmente mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature minime stazionarie, massime in lieve ed ulteriore aumento.

Tempo previsto per Martedì 18 ottobre

Al mattino il cielo risulterà poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Nel corso della giornata si avranno, specie lungo le aree interne della Sicilia centro orientale, degli addensamenti nuvolosi che renderanno il cielo temporaneamente molto nuvoloso e non si esclude la possibilità che vi siano delle precipitazioni a carattere sparso di debole o moderata intensità. Nel corso della serata si andrà incontro ad una parziale attenuazione della nuvolosità con schiarite più ampie lungo le aree interne dell’isola.

I venti risulteranno deboli di direzione variabile.

Mari generalmente calmi o poco mossi.

Temperature senza ulteriori variazioni di rilievo.

Tempo previsto per Mercoledì 19 ottobre

Fin dalle prime ore del mattino su buona parte del territorio regionale avremo condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo l’area del messinese e lungo il settore tirrenico dove avremo una maggiore nuvolosità a cui potranno essere associate delle locali e deboli precipitazioni. Nel corso della giornata non mancheranno i soliti addensamenti nuvolosi specie lungo le aree interne della Sicilia centro orientale dove non si escludono delle locali precipitazioni, ma con tendenza in serata ad una graduale attenuazione della nuvolosità.

Venti deboli di direzione variabile.

Mari calmi o poco mossi.

Temperature che non subiranno variazioni di rilievo.