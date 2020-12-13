ANTICIPATO IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI DI GENNAIO E FEBBRAIO: FIRMATA L'ORDINANZA

Pagamento delle pensioni anticipato: è stata firmata ieri mattina l'ordinanza con cui il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha disposto l’anticipo dei termini di pagamento delle pensioni di ge...

Pagamento delle pensioni anticipato: è stata firmata ieri mattina l'ordinanza con cui il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha disposto l’anticipo dei termini di pagamento delle pensioni di gennaio e febbraio 2021.

Il pagamento anticipato delle prestazioni previdenziali e l’accesso scaglionato e contingentato degli utenti presso gli uffici di Poste Italiane sono un modo utile per contenere il contagio.

«Allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, - si legge nell'ordinanza - in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni, di competenza del mese di gennaio 2021, è anticipato dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021; di competenza del mese di febbraio 2021, è anticipato dal 25 gennaio 2021 al 30 gennaio 2021».

Qui il testo completo dell'ordinanza