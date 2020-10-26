ANTICIPATO IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI DI NOVEMBRE: IL CALENDARIO
Poste Italiane "comunica che le pensioni del mese di novembre verranno accreditate a partire dal 27 ottobre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello".
Anche "in funzione di una nuova ed importante diffusione del virus Covid-19" e quindi per "l'adozione di provvedimenti rispondenti alle disposizioni normative attualmente in vigore", l'azienda spiega che "coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti in un Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal seguente calendario che potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura dell'ufficio postale di riferimento:
i cognomi dalla A alla B martedì 27 ottobre,
dalla C alla D mercoledì 28 ottobre,
dalla E alla K giovedì 29 ottobre,
dalla L alla O venerdì 30 ottobre,
dalla P alla R sabato mattina 31 ottobre,
dalla S alla Z lunedì 2 novembre"
Poste "ricorda inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri"