Anticipazioni Report: “Uomo 6 è Manlio Messina”. Galvagno respinge le accuse di corruzione: “Provino tutto”

Anticipazioni importanti arrivano da Report, la trasmissione d’inchiesta in onda su Rai 3, che dedicherà un ampio servizio alla vicenda legata al presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno.

L’inchiesta giornalistica si intreccia con quella giudiziaria, attualmente nella fase iniziale delle indagini preliminari, e riguarda un presunto patto corruttivo attorno ai finanziamenti della Regione Siciliana.

Tra i passaggi più rilevanti contenuti nell’anticipazione diffusa dalla redazione di Report, emerge un confronto tra la giornalista e Galvagno sull’identità di “Uomo 6”, figura chiave citata nelle intercettazioni agli atti dell’indagine.

La giornalista chiede a Galvagno: «Lei sa chi è Uomo 6?».

Il presidente dell’Ars risponde: «Assolutamente sì, ma non era raccomandato».

Alla domanda successiva, che chiede se “Uomo 6” sia Manlio Messina, Galvagno replica: «Certo».

Nel servizio viene inoltre riportato un passaggio di intercettazioni in cui alcuni collaboratori affermerebbero: «Dobbiamo metterla dentro perché è una di Uomo 6».

Galvagno replica: «Questo lo dicono gli altri, non lo dico io».

La giornalista sottolinea che lo stesso riferimento emergerebbe anche in una conversazione con Marianna Amato. Galvagno risponde: «Uomo 6 non c’entra nulla con questa vicenda. Mi ha detto semplicemente se questa persona conosce, semmai, Uomo 6».

L’attenzione si sposta poi sull’oggetto dell’indagine. La giornalista osserva: «Il punto, signor presidente, è quello che emerge dall’insieme delle intercettazioni: un gruppo di persone legate tra di loro e legate a lei che parlano dei finanziamenti come se fossero cosa loro».

Galvagno spiega: «Mentre i patrocini sono a discrezione del presidente dell’Assemblea, che ha un budget e dispone rispetto a iniziative che vuole fare».

Alla precisazione della giornalista sui “finanziamenti della presidenza col portafoglio”, Galvagno ribatte: «Noi abbiamo finanziato la Bellissario. Penso conoscerà la Fondazione Bellissario. Anche a voler suggerire qualcuno, mi verrebbe difficile, specialmente imporre».

«La corruzione – aggiunge – sta in un rapporto sinallagmatico, ossia in un comportamento che può essere condizionato, influenzato, inquinato dalla promessa di qualcuno».

Alla domanda se sia stato influenzato, risponde: «Ma completamente. Ma me lo dovessero provare che ho un accordo preventivo con qualcuno…».

Secondo quanto emerge dalle anticipazioni, l’inchiesta ipotizza che Galvagno possa aver favorito l’assegnazione di fondi pubblici a due imprenditori in cambio di incarichi professionali per persone a lui vicine.

Si tratta, allo stato, di ipotesi investigative che dovranno essere verificate nelle sedi competenti, nell’ambito della fase preliminare.

La trasmissione di Report dedicherà uno spazio specifico a questa vicenda, destinata ad accendere ulteriormente i riflettori su rapporti, fondi e dinamiche interne alle istituzioni regionali.

Screenshot tratto dal servizio di Report – Rai 3