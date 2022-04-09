ANTICIPO D'ESTATE, OGGI PATERNÒ CON 27,5° LA CITTÀ PIÙ CALDA DELLA SICILIA

E' "esplosa" l'estate, oggi nell'Isola sembra già essere arrivata la bella stagione con temperature sopra i 25 gradi, e un sole cocente che ha permesso i primi bagni nella spiaggetta a Catania di San...

E' "esplosa" l'estate, oggi nell'Isola sembra già essere arrivata la bella stagione con temperature sopra i 25 gradi, e un sole cocente che ha permesso i primi bagni nella spiaggetta a Catania di San Giovanni Li Cuti e in parte anche il litorale della Plaia.

Il dato è significativo, infatti, oggi sabato 09 Aprile 2022 , i dati ufficiali “incoronano”, Paternò come città più calda di Sicilia.

Come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) ha rilevata nella giornata una temperatura di 27,5° ed è la più alta registrata in tutta la regione, seguita da Augusta con 27,1° e Siracusa con 26,7°

Secondo le previsioni, le temperature caleranno con decisione da stasera ma soprattutto domani anche di 8/10°C a partire dai settori settentrionali.

Come anticipa ilMeteo.it anche gran parte della prossima settimana, quella pasquale, sarà mite e soleggiata, pure sul resto d'Italia dove invece in questi giorni si registra maltempo, per l'avanzata di un vasto campo di alta pressione di origine africana, il primo della stagione, che si distenderà fino ad occupare buona parte del bacino del Mediterraneo.

"In un contesto del genere ci aspettiamo una prevalenza di sole - sostiene il metereologo Stefano Rossi - e, vista l'origine sub-tropicale della massa d'aria, anche un deciso aumento delle temperature che si porteranno diffusamente oltre le medie climatiche di riferimento.

Almeno fino a Mercoledì 13 Aprile si potranno raggiungere punte massime fino a 22°C, soprattutto su Toscana, Emilia Romagna, Sicilia". Nell'isola un cambiamento del quadro climatico potrebbe però avvenire a partire da venerdì della prossima settimana.

"La novità emersa oggi riguarda un impulso freddo ed instabile in discesa dall'Atlantico che potrebbe concludere la sua corsa sul bacino del Mediterraneo dando vita a un vero e proprio ciclone nella seconda parte della settimana. Nelle prime ore di Giovedì 14 il vortice potrebbe risalire verso l'Italia dando il via ad una fase di maltempo.

Maggiormente colpite potrebbero verosimilmente essere le regioni del Sud e le due Isole Maggiori. In particolare, il peggioramento potrebbe colpire dapprima la Sardegna, ma poi soprattutto la Sicilia provocando anche locali nubifragi, per poi estendersi ai settori tirrenici meridionali".

Temperature quasi estive sui settori centro orientali…..durerà poco però in serata è in arrivo dell’aria di matrice Artica, associato a ventilazione forte da NW, le temperature caleranno con decisione da stasera ma soprattutto domani anche di 8/10°C a partire dai settori settentrional