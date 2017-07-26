ANTIDEPRESSIVO E ANTINFIAMMATORIO RITIRATI DALLE FARMACIE
La Società Pfizer, ha comunicato che sta provvedendo al ritiro cautelativo volontario dal mercato
- del lotto n. 559CA scad. 2/2019 della specialità medicinale EDRONAX*60CPR 4MG –AIC 033632023, il provvedimento si è reso necessario a seguito a seguito della comunicazione della ditta concernente un fuori specifica per titolo del principio attivo
- del lotto n. 5079875B scad. 8/2018 della specialità medicinale SALAZOPYRIN EN*100CPR 500MG – AIC 012048031, il provvedimento si è reso necessario a seguito di un valore fuori specifica nel test di dissoluzione riscontrato a 36 mesi di stabilità
EDRONAX è un farmaco a base del principio attivo Reboxetina Metansulfonato, appartenente alla categoria degli Antidepressivi e nello specifico Altri antidepressivi
SALAZOPYRIN è una specialità medicinale utilizzata nel trattamento di patologie infiammatorie intestinali come retto-colite ulcerosa, morbo di Crohn e artrite reumatoide con interessamento intestinale
La Società Pfizer invita pertanto a sospendere immediatamente la dispensazione del suddetto lotto e, le confezioni eventualmente al momento giacenti in farmacia, dovranno essere immagazzinate in area sicura e predisposte per lo smaltimento.