ANZIANA MUORE ALL’OSPEDALE CIVICO DI PALERMO, IGNOTI LE RUBANO LA FEDE NUZIALE
Oltre al dolore per la perdita del familiare anche quello del furto dell’oggetto che rappresenta la vita passata insieme.
È quanto successo nel reparto di Oncologia dell’Ospedale Civico di Palermo ad una famiglia monrealese.
M.S. di 79 anni era ricoverata da qualche giorno presso il reparto oncologico, questa mattina purtroppo la brutta notizia del decesso data dai medici ai familiari.
Ad accorgersi della sparizione della fede la figlia tornata dalla madre dopo l’uscita dalla stanza- come da prassi- per consentire al personale di preparare la salma da trasferire in camera mortuaria.
La famiglia sembra abbia già sporto denuncia ai carabinieri per il furto dell’anello.
Quell’anello che aveva uno sconfinato valore affettivo, più che materiale in sé.
Dalla direzione dell’ospedale nessun commento.
La notizia è stata pubblicata dal giornale www.monrealepress.it.