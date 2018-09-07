ANZIANA SCIVOLA DENTRO VASCA DA BAGNO E CI RESTA DUE GIORNI: SALVATA

Una signora di 84 anni, che vive sola a Gravina di Catania, è rimasta per due giorni nella vasca da bagno della sua abitazione dove era scivolata. L'hanno trovata oggi pomeriggio, in stato di semi inc...

Una signora di 84 anni, che vive sola a Gravina di Catania, è rimasta per due giorni nella vasca da bagno della sua abitazione dove era scivolata. L'hanno trovata oggi pomeriggio, in stato di semi incoscienza, i vigili urbani del Comune etneo intervenuti dopo la segnalazione di vicini che non la vedevano da giorni. A forzare la porta d'ingresso sono stati i vigili del fuoco.

"Abbiamo ricevuto una chiamata dai vicini della signora - ha dichiarato il comandante dei Vigili Urbani di Gravina di Catania, Michele Nicosia - che da diversi giorni non avevano notizie né della sua presenza all'interno dell'abitazione né di suoi spostamenti. Abbiamo trovato la signora in stato di semi incoscienza all'interno della vasca da bagno in cui era scivolata, ancora vestita, non riuscendo a rialzarsi. Non aveva telefoni vicino a sé e, secondo quanto ci ha riferito, è rimasta due giorni in quella posizione e non ha parenti in Sicilia.

Adesso è stata trasferita in ospedale in ambulanza".