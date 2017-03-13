Anziana soccorsa in via Vittorio Emanuele
A cura di Redazione
13 marzo 2017 10:51
Intervento congiunto di vigili del fuoco e 118 stamane in via Vittorio Emanuele . La signora ha accusato un malore, è vivendo da sola è stata impossibilitata ad aprire. Dopo l'allarme, sul posto sono state inviate una ambulanza del 118 e una squadra di vigili del fuoco di Paternò, che hanno aperto una porta per permettere ai sanitari di entrare e soccorrere la signora, che è stata trasportata al pronto soccorso del locale ospedale.
Da quando appreso le condizioni non dovrebbero essere gravi
