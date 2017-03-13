95047

Anziana soccorsa in via Vittorio Emanuele

A cura di Redazione Redazione
13 marzo 2017 10:51
Anziana soccorsa in via Vittorio Emanuele -
Cronaca
Intervento congiunto di vigili del fuoco e 118 stamane  in via Vittorio Emanuele . La signora ha accusato un malore, è vivendo da sola è stata impossibilitata ad aprire. Dopo l'allarme, sul posto sono state inviate una ambulanza del 118 e una squadra di vigili del fuoco di Paternò, che hanno aperto una porta per permettere ai sanitari di entrare e soccorrere la signora, che è stata trasportata al pronto soccorso del locale ospedale.

Da quando appreso le condizioni non dovrebbero essere gravi

via vittorio
via vittorio
via vittorio (1)
via vittorio (1)

 

