ANZIANA VINCE 500MILA EURO CON IL GRATTA E VINCI A NAPOLI, IL TABACCAIO FUGGE CON IL BIGLIETTO

A raccontare la storia è il sito internet del quotidiano Il Mattino. Un episodio che fa capire come l’occasione può rendere l’uomo ladro.

Protagonisti un’anziana, un biglietto gratta e vinci ed un tabaccaio non proprio onesto.

Alla vista del numero vincente sul gratta e vinci, non credendo ai suoi occhi, la donna ha consegnato il biglietto ad un dipendente del tabacchi per verificare la veridicità del tagliando e dei 500mila euro in premio.

L’uomo ha validato la vincita tramite un dispositivo dedicato e per un ulteriore riscontro ha consegnato il tagliando ad uno dei titolari che, preso evidentemente dall’euforia, è balzato in sella al suo scooter ed fuggito.

È successo a Napoli. L’uomo è ora irreperibile ma sulle sue tracce ci sono i carabinieri. Per il tagliando, intanto, è stato richiesto il blocco. Quindi il ladro improvvisato non ha alcuna speranza di incassare la vincita.