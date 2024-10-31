ANZIANO A PIEDI SULLA CORSIA DI SORPASSO DELLA A18 VICINO A GIARRE: SALVATO DALLA POLSTRADA

Un brutto episodio che poteva sfociare in tragedia: nei giorni scorsi, sull’autostrada A/18, direzione Catania-Messina nei pressi dello svincolo di Giarre, un uomo si aggirava, a piedi, in stato confu...

Un brutto episodio che poteva sfociare in tragedia: nei giorni scorsi, sull’autostrada A/18, direzione Catania-Messina nei pressi dello svincolo di Giarre, un uomo si aggirava, a piedi, in stato confusionale; provvidenziale l’intervento di una pattuglia della Polizia Stradale di Giardini.

Se l’è cavata con un accompagnamento presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Giarre, l’uomo di 85 anni che vagava in stato di disorientamento mentale sulla tratta autostradale, sotto gli occhi increduli di decine di automobilisti spaventati.

Erano circa le 17.00, lungo l’Autostrada A/18, nei pressi dello svincolo di Giarre, quando una pattuglia della Polizia Stradale scorgeva da lontano una sagoma di un individuo sulla corsia di sor-passo che camminava da una parte all’altra della carreggiata, in un tratto pericoloso ed in piena curva, tra i veicoli che sfrecciavano ad alta velocità.

Gli agenti, resisi conto dell’imminente pericolo d’investimento ed azionando le procedure previste, con un’azione repentina, riuscivano a trarre in salvo l’anziano impaurito e visibilmente smarrito.

Solo dopo averlo tranquillizzato, l’anziano è stato accompagnato con autoambulanza presso il pronto soccorso per essere affidato ai servizi sociali.

Gli accertamenti hanno permesso di acclarare che l’anziano versava in stato di abbandono sociale e si era allontanato dalla struttura in cui era stato momentaneamente collocato.