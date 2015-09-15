Anziano accusa un malore mentre è in bici: scatta l'allarme

Il pensionato è stato soccorso in zona Spitaleri e ricoverato in ospedale.

Momenti di apprensione si sono registrati nel tardo pomeriggio di oggi a Paternò. Un 73 enne paternese (A.T. le iniziali del suo nome) dopo essersi fatto una passeggiata in bici zona spitaletto territorio di paterno ha accusato un malore e' riuscito nonostante ciò a contattare telefonicamente la moglie la quale ha immediatamente allertato i soccorsi, nello specifico i vigili del fuoco del distaccamento paternese i quali hanno a loro volta allertato anche i carabinieri della locale compagnia. subito partiti i soccorsi alla ricerca dell'uomo che per fortuna e' stato ritrovato tempestivamente grazie alla sinergia delle forze dell'ordine. sul posto anche un ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale dove si trova tutt'ora per tutti gli accertamenti.