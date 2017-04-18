95047

APERTE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE " SAN FRANCESCO" PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER I BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI COMPIUTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017RESIDENTI NEL COMUNE DI PATERNO'.

18 aprile 2017 12:25
News
SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE “ SAN FRANCESCO” PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER I BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI COMPIUTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017
RESIDENTI NEL COMUNE DI PATERNO'.
IN CASO DI ESUBERO DI ISCRIZIONI HANNO PRECEDENZA NELL'ORDINE:

  • BAMBINI CHE RISULTANO PIU' GRANDI DI ETA';
  • BAMBINI PRIVI DI VIGILANZA FAMILIARE CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO;
  • BAMBINI LA CUI RICHIESTA DI ISCRIZIONE RISULTA PRECEDENTE NELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE

I GENITORI DEI BAMBINI CHE COMPIONO IL TERZO ANNO DI ETA' NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° GENNAIO ED IL 30 APRILE 2018 POSSONO PRESENTARE RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA ANTICIPATA. L'AMMISSIONE DEI BAMBINI ALLA FREQUENZA ANTICIPATA E' CONDIZIONATA , AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 89, AI SEGUENTI CRITERI:

1)    DISPONIBILITA' DEI POSTI;
2)    ESAURIMENTO DI EVENTUALI LISTE D'ATTESA;
3)   DISPONIBILITA' DI LOCALI COMPATIBILI ALLE SPECIFICHE ESIGENZE DEI BAMBINI DI ETA'  INFERIORE A TRE ANNI.
 
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO DAL 02 AL 31 MAGGIO C.A. TUTTI I GIORNI DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 E MERCOLEDI' DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,00 PRESSO IL III SETTORE  CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE  SITO IN PIAZZA DELLA REGIONE  EX TRIBUNALE 1° PIANO.
 PER INFORMAZIONI  TEL. 095/7970 392    –    0957970 265

