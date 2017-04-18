APERTE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE
SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE “ SAN FRANCESCO” PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER I BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI COMPIUTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017RESIDENTI NEL COMUNE DI PA...
SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE “ SAN FRANCESCO” PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER I BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI COMPIUTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017
RESIDENTI NEL COMUNE DI PATERNO'.
IN CASO DI ESUBERO DI ISCRIZIONI HANNO PRECEDENZA NELL'ORDINE:
- BAMBINI CHE RISULTANO PIU' GRANDI DI ETA';
- BAMBINI PRIVI DI VIGILANZA FAMILIARE CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO;
- BAMBINI LA CUI RICHIESTA DI ISCRIZIONE RISULTA PRECEDENTE NELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE
I GENITORI DEI BAMBINI CHE COMPIONO IL TERZO ANNO DI ETA' NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° GENNAIO ED IL 30 APRILE 2018 POSSONO PRESENTARE RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA ANTICIPATA. L'AMMISSIONE DEI BAMBINI ALLA FREQUENZA ANTICIPATA E' CONDIZIONATA , AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 89, AI SEGUENTI CRITERI:
1) DISPONIBILITA' DEI POSTI;
2) ESAURIMENTO DI EVENTUALI LISTE D'ATTESA;
3) DISPONIBILITA' DI LOCALI COMPATIBILI ALLE SPECIFICHE ESIGENZE DEI BAMBINI DI ETA' INFERIORE A TRE ANNI.
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO DAL 02 AL 31 MAGGIO C.A. TUTTI I GIORNI DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 E MERCOLEDI' DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,00 PRESSO IL III SETTORE CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE SITO IN PIAZZA DELLA REGIONE EX TRIBUNALE 1° PIANO.
PER INFORMAZIONI TEL. 095/7970 392 – 0957970 265