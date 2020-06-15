APP IMMUNI DA OGGI SCARICABILE IN TUTTA ITALIA

La app Immuni da domani lunedì 15 giugno sarà utilizzabile in tutta Italia."La potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità, perché tutela la privacy, ha una disciplina molto rigorosa, non...

"La potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità, perché tutela la privacy, ha una disciplina molto rigorosa, non invade gli spazi privati", ha assicurato il premier Giuseppe Conte.

"Siamo orgogliosi - ha aggiunto - siamo stati tra i primi in Europa, se non addirittura i primi nel mondo occidentale ad avere raggiunto il risultato" dell'App Immuni "che ha superato il vaglio molto severo degli istituti internazionali più rigorosi e accreditati".

L'app Immuni è disponibile sugli store digitali di Apple e Google dal 1 giugno, dall'8 invece è stata disponibile in fase di test in quattro regioni (Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia). Secondo gli ultimi dati disponibili forniti dal ministero dell'Innovazione, è stata scaricata da 2,2 milioni di persone.

"I 2 milioni e 200mila italiani che l'hanno già scaricata - ha detto giorni fa il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri - lo hanno fatto spontaneamente. Da lunedì ci sarà una massiccia campagna di comunicazione. Voglio ribadire che è anonima e resterà tale fino alla fine del suo uso e che è una componente fondamentale nella strategia del contenimento della pandemia nel proprio Paese. Abbiamo voluto e dovuto ottemperare alle esigenze di privacy e abbiamo impiegato il minimo del tempo".