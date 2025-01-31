APPARTAMENTI ALLACCIATI ABUSIVAMENTE ALLA RETE ELETTRICA, DENUNCIATI 4 PLURIPREGIUDICATI DI ADRANO

Prosegue l’incisiva azione di contrasto della Polizia di Stato ai furti di energia elettrica ad Adrano.Dopo i diversi contatori manomessi scoperti nelle ultime settimane, in alcuni edifici della città...

Dopo i diversi contatori manomessi scoperti nelle ultime settimane, in alcuni edifici della città, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno eseguito un nuovo articolato controllo in uno stabile del centro cittadino.

Anche in questo caso, i poliziotti hanno avuto modo di constatare alcune anomalie nei contatori di alcuni appartamenti, per cui è stato chiesto l’intervento del personale specializzato della società di distribuzione dell’energia elettrica.

I tecnici hanno confermato i sospetti dei poliziotti che hanno provveduto ad identificare e a denunciare all’Autorità Giudiziaria 4 adraniti, tutti pluripregiudicati, per il reato di furto aggravato di energia elettrica, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Uno di loro è risultato destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione di un dispositivo di controllo elettronico.

Attraverso un sistema di cavi in rame, morsetti e interruttori differenziali, i due appartamenti che compongono lo stabile erano collegati direttamente alla rete elettrica, bypassando i contatori, con un illecito prelievo e consumo di energia, per svariate migliaia di euro. La manomissione dei contatori comporta un serio e concreto pericolo per gli inquilini della casa, nonché per i residenti della zona, dal momento che vengono disabilitati tutti i sistemi di sicurezza, rendendo altamente probabile il rischio di corto-circuiti e incendi.

Per contrastare questo fenomeno, la Polizia di Stato ha programmato ulteriori controlli in altre zone della città già nei prossimi giorni.