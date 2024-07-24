APPARTAMENTO DISTRUTTO DA UN INCENDIO AD ACI SANT'ANTONIO: IL PROPRIETARIO RIESCE A METTERSI IN SALVO
Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti in via Stazzone, 11 ad Aci Sant’Antonio.
Sul posto sono arrivate le squadre del distaccamento di Acireale, Riposto, un’autoscala, un’autobotte inviate dalla Sede Centrale e l’autovettura del tecnico di servizio.
L’incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento al piano rialzato di una palazzina a tre piani fuori terra.
Le fiamme hanno interessato tutta l’abitazione. Le cause sono in corso di accertamento.
Per precauzione è stato vietato l’accesso ai piani soprastanti e alle abitazioni adiacenti.
Il proprietario è riuscito ad abbandonare in tempo l’appartamento ed è stato trasportato all’ospedale di Acireale dai sanitari intervenuti.
Gli inquilini del secondo piano sono stati evacuati in sicurezza dai Vigili del Fuoco intervenuti e affidati alle cure dei sanitari del Servizio 118, giunti sul posto con altre due ambulanze.
Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi sono ancora in corso.