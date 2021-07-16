APPELLO DAL SERVIZIO TRASFUSIONALE DI PATERNO': "MANCA IL SANGUE, VENITE A DONARE

95047

16 luglio 2021 14:55
News
Un accorato e urgente appello da parte del servizio trasfusionale dell'ospedale di Paternò per la mancanza di scorte di sangue.

"Invitiamo tutti i donatori, soprattutto dei gruppi  A+ e 0+, a recarsi presso il trasfusionale per poter effettuare la donazione, previa prenotazione telefonando al numero 095/842966 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00.

Grazie a tutti coloro che risponderanno "PRESENTE" a questo appello, conclude l'appello.

 

