APPELLO DELL'ANPI CONTRO LO SFRUTTAMENTO E LE CONDIZIONI DISUMANE NELLA BARACCOPOLI DI CONTRADA CIAPPE BIANCHE

L’ANPI Sez. “Carmelo Mio” di Paternò esprime piena preoccupazione per le condizioni di vita disumane e degradanti in cui sono costretti a vivere i cittadini stranieri nella baraccopoli di Contrada Ciappe Bianche a Paternò.

Questi lavoratori, che cercano solo una vita migliore e opportunità di lavoro, si trovano intrappolate in situazioni di oppressione, vittime di sfruttamento del lavoro e del caporalato.

La baraccopoli, che è priva di servizi igienici adeguati, acqua potabile ed elettricità, rappresenta un luogo in cui la dignità umana viene costantemente calpestata.

I residenti, costretti a vivere in spazi sovraffollati e insalubri, sono esposti a rischi per la salute e privati dei diritti fondamentali alla sicurezza e al benessere.

Inoltre, il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro, in cui i lavoratori italiani e stranieri vengono sottopagati, privati dei propri diritti e costretti a operare in condizioni pericolose e non conformi alla legge, aggrava ulteriormente la situazione già precaria di questi cittadini.

L’ANPI chiede con forza all’Amministrazione locale, alla città metropolitana e alla Regione, nonché alle autorità sanitarie competenti, di costituire un tavolo tecnico con tutti gli attori coinvolti al fine di trovare, nel più breve tempo possibile, soluzioni efficaci e definitive che garantiscano il diritto al lavoro libero da qualsiasi sfruttamento e in condizioni di sicurezza, la creazione di alloggi transitori dignitosi per i lavoratori stagionali e un ambulatorio medico per garantire l'assistenza sanitaria necessaria.

ANPI Sez "Carmelo Mio" - Paternò

Matilde Pino

Francesco Parisi

Mariagrazia Pannitteri

Cristina Costa

Salvo Liotta

Maria Rosaria Di Domenica

Oscar Fiorito

Rosario Di Benedetto

Paolo Licandri

Andrea Maione

Turi Maurici

Sante Chinnici

Domenico Signorelli

Giovanni Mio

Cinzia Cunsolo

Salvo Russo

Barbara Cracchiolo

Giuseppe Di Benedetto