Appello Urgente: 85enne Scomparso da Casa di Riposo a Bronte, Ha Bisogno dei Suoi Farmaci
È scomparso da Bronte, ieri lunedì 19 maggio, intorno alle ore 11:00, Biagio Trovato, 85 anni, originario di Troina (Enna).
L’uomo si è allontanato a piedi dalla struttura presso cui era ospite e da allora non si hanno più sue notizie.
A lanciare l’allarme sono i familiari, che si sono rivolti anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?” nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili.
Biagio non ha con sé documenti né telefono cellulare ed è bisognoso di farmaci per la sua terapia quotidiana. Deambula con difficoltà e ciò rende la situazione ancora più preoccupante.
Descrizione fisica:
- Età: 85 anni
- Altezza: 1,60 m
- Occhi: azzurri
- Capelli: bianchi
- Segni particolari: occhio sinistro leggermente socchiuso
Abbigliamento al momento della scomparsa:
- Felpa blu
- Camicia a quadri grigia e nera
- Pantaloni della tuta blu
Chiunque avesse visto Biagio Trovato o avesse informazioni utili è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine o la redazione di “Chi l’ha visto?”