Appello Urgente: 85enne Scomparso da Casa di Riposo a Bronte, Ha Bisogno dei Suoi Farmaci

È scomparso da Bronte, ieri lunedì 19 maggio, intorno alle ore 11:00, Biagio Trovato, 85 anni, originario di Troina (Enna).

L’uomo si è allontanato a piedi dalla struttura presso cui era ospite e da allora non si hanno più sue notizie.

A lanciare l’allarme sono i familiari, che si sono rivolti anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?” nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili.

Biagio non ha con sé documenti né telefono cellulare ed è bisognoso di farmaci per la sua terapia quotidiana. Deambula con difficoltà e ciò rende la situazione ancora più preoccupante.

Descrizione fisica:

Età: 85 anni

Altezza: 1,60 m

Occhi: azzurri

Capelli: bianchi

Segni particolari: occhio sinistro leggermente socchiuso

Abbigliamento al momento della scomparsa:

Felpa blu

Camicia a quadri grigia e nera

Pantaloni della tuta blu

Chiunque avesse visto Biagio Trovato o avesse informazioni utili è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine o la redazione di “Chi l’ha visto?”