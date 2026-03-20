🔴 Appello urgente: avvistato cane con pettorina tra Palazzolo e Villaggio Astrel

Nuova segnalazione per la rubrica Spazio Animali di 95047.it.

Nelle ultime ore è stato avvistato un cane con pettorina nella zona tra Palazzolo e Villaggio Astrel. L’animale si trovava in strada e non è chiaro, al momento, se si sia smarrito o se si sia allontanato temporaneamente dalla propria abitazione.

La presenza della pettorina fa pensare che possa trattarsi di un cane di proprietà, motivo per cui si invita il proprietario a verificare immediatamente.

Chi si trova in zona è invitato a prestare attenzione e, se possibile, a segnalare eventuali spostamenti del cane, evitando però di spaventarlo.

In caso di riconoscimento o per fornire informazioni utili, è possibile contattare la redazione tramite WhatsApp al numero 393 9504777.

Condividere l’appello può essere fondamentale per aiutare l’animale a tornare a casa nel più breve tempo possibile.