APPELLO URGENTE: CANE SMARRITO A PATERNÒ, ZONA SANTA BARBARA

Nella giornata di oggi, attraverso la rubrica SOS Animali, abbiamo ricevuto un appello da parte di Vanessa, una cittadina di Paternò, che sta cercando disperatamente il suo cane.L'animale si è allonta...

A cura di Redazione 17 ottobre 2024 20:16

Condividi