APPELLO URGENTE: CANE SMARRITO A PATERNÒ, ZONA SANTA BARBARA
Nella giornata di oggi, attraverso la rubrica SOS Animali, abbiamo ricevuto un appello da parte di Vanessa, una cittadina di Paternò, che sta cercando disperatamente il suo cane.
L'animale si è allontanato nel pomeriggio dalla zona di Santa Barbara e da quel momento non è stato più possibile rintracciarlo.
Vanessa, molto preoccupata per il suo amico a quattro zampe, chiede l'aiuto di tutta la comunità per ritrovarlo il prima possibile.
Chiunque avesse visto il cane o avesse informazioni utili è pregato di contattarla al numero 340 961 1361. Ogni segnalazione può fare la differenza.
Aiutiamo Vanessa a riabbracciare il suo cane! Se vi trovate nella zona di Paternò, soprattutto nei dintorni di Santa Barbara, fate attenzione e diffondete l'appello per sensibilizzare il maggior numero possibile di persone.
Facciamo in modo che questo amico a quattro zampe possa tornare presto a casa.