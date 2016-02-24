“Apprezzamento per le Forze dell’Ordine e la magistratura”

La nota della presidente del consiglio, Laura Bottino, in merito all’operazione The End

95047.it L'intervento della presidente dell'assise:

“Con riferimento alle ultime operazioni della DIA, effettuate nel territorio di Paternò, esprimo apprezzamento e solidarietà alle Forze dell'Ordine e alla Magistratura, per il lavoro svolto a tutela della legalità e della lotta alla mafia; lavoro certamente reso possibile anche grazie a quegli imprenditori coraggiosi che non rimangono in silenzio, dimostrando che denunciare serve a qualcosa, e che la parte sana delle nostre comunità non deve e non può lasciare soli.

Quanto più le Istituzioni e la società civile sapranno tenere alta l'attenzione rispetto a questi fenomeni, tanto più il lavoro fatto non sarà vano e la battaglia potrà essere vinta”.