APPUNTAMENTO A MESSINA PER LO SCAMBIO DI COCAINA: QUATTRO ARRESTI, TRA CUI DUE CATANESI

La Polizia di Stato di Messina ha arrestato quattro persone nell’ambito di un’operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono un uomo di 43 anni originario di Messina, due catanesi rispettivamente di 55 e 38 anni, e un uomo di 37 anni di Siracusa.

L’operazione si è svolta durante il fine settimana, nell’ambito di un piano predisposto dal Questore di Messina, Annino Gargano, per contrastare lo spaccio di droga. Nei pressi dello svincolo autostradale “Boccetta”, gli agenti della Squadra Mobile e della S.I.S.C.O. hanno notato un uomo che sembrava aspettare qualcuno, un comportamento che ha destato sospetti.

L’uomo si trovava vicino a un’auto parcheggiata, apparentemente in continuo contatto telefonico.

Poco dopo, sono arrivate due altre autovetture, che hanno parcheggiato dall’altra parte della strada.

Gli agenti hanno osservato i movimenti degli individui e hanno deciso di intervenire quando hanno visto un sospetto scambio di un sacchetto di carta, poi nascosto sotto il sedile anteriore dell’auto del messinese.

Quest’ultimo ha tentato di fuggire nonostante l’alt della polizia, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Oltre all’accusa di traffico di droga, l’uomo è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel sacchetto gli agenti hanno trovato 1 kg di cocaina, mentre altre 500 grammi di cocaina sono state sequestrate nell’auto dei due catanesi. I quattro arrestati sono stati portati al carcere di Messina “Gazzi” e sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Va ricordato che, nonostante gli arresti, gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva, come previsto dalla legge. Le indagini continueranno e il processo sarà condotto nel rispetto dei diritti delle parti coinvolte.