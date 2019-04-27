APRIRÀ IL 25 MAGGIO IL MI STORE NEL CENTRO COMMERCIALE ETNAPOLIS
Dopo l’apertura del primo Mi Store nella regione Lazio, inaugurato il 13 Aprile a Valmontone Outlet, Xiaomi in occasione del suo 1° compleanno Italiano si prepara ad aprire nuovi Store nella penisola....
L’obiettivo di Xiaomi, a partire dal suo debutto Italiano del 24 Maggio 2018, è stato e continua ad essere proprio quello di avvicinarsi il più possibile ai suoi clienti.
Durante il mese di Maggio apriranno altri nuovi 3 Mi Store in centro e sud Italia:
CATANIA, 25 maggio, Centro Commerciale Etnapolis
Altre aperture
ROMA, 4 Maggio, Centro Commerciale Porta di Roma;
NAPOLI, 18 Maggio, Centro Commerciale Campania;