ARANCINO O ARANCINA? LA DISPUTA FINISCE SUL SITO DELLA BBC
Si dice arancina o arancino? L'ormai annosa disputa tra Palermo e Catania sul "sesso" della celebre ricetta siciliana ottiene una ribalta internazionale.
La "Bbc", principale organo di stampa britannico, ha dedicato un servizio proprio su questo tema.
La contesa tra la parte occidentale della Sicilia e quella orientale viene definita dall'emittente britannica come "la madre di tutte le battaglie siciliane".
Nel servizio vengono interpellati cuochi, esperti di gastronomia e studiosi delle tradizioni popolari per cercare di ricostruire la storia della prelibatezza dello street food siciliano.
L'arancina, o arancino, viene descritto come "un cibo di strada, che potete trovare nei bar o nelle bancarelle". Agli spettatori internazionali è stata illustrata la storia e la ricetta dell'arancina, con tutte le varianti che di anno in anno vanno diffondendosi sempre di più.