ARCIVESCOVO LUIGI RENNA: CONDIZIONI IN ULTERIORE MIGLIORAMENTO, SCIOLTA LA PROGNOSI

“Le condizioni dell’arcivescovo Renna sono in ulteriore miglioramento e possiamo essere più ottimisti e sciogliere la prognosi”. Comincia così il bollettino medico diramato oggi dal Centro Cuore del Policlinico “Morgagni” di Pedara (Ct), dove dalla notte fra il 10 e l’11 agosto l’arcivescovo etneo si trova ricoverato dopo un infarto miocardico acuto e il conseguente intervento di angioplastica coronarica.

Il dottor Vincenzo Tolaro, responsabile dell’Utic ed Emodinamica della struttura, aggiunge: “Aspettiamo la normalizzazione di alcuni esami ematologici e quindi lo potremo trasferire in degenza”.

Continuano, intanto, ad arrivare messaggi di pronta guarigione dall’Italia e dal mondo. L’arcivescovo di Catania ha ricevuto la visita del presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, monsignor Antonino Raspanti, che gli ha portato i saluti e gli auguri dei presuli, dei fedeli siciliani e del presidente della Regione, Renato Schifani. Da segnalare anche il messaggio di un vescovo della Tanzania, la cui diocesi è in stretto rapporto con Catania.

In giornata, monsignor Renna ha ricevuto la visita del vicario generale don Vincenzo Branchina, del segretario arcivescovile don Nunzio Schilirò e del comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Salvatore Altavilla.