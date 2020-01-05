ARIA ARTICA IN ARRIVO NELLE PROSSIME ORE E TEMPERATURE IN FORTE CALO

Come riportato da entrometeosicilia.it, il temporaneo sbilanciamento verso ovest e successiva elevazione verso nord-est dell’alta pressione delle Azzorre esporrà la nostra isola a correnti molto fredd...

Come riportato da entrometeosicilia.it, il temporaneo sbilanciamento verso ovest e successiva elevazione verso nord-est dell’alta pressione delle Azzorre esporrà la nostra isola a correnti molto fredde di matrice artica.

Tali correnti saranno veicolate da un’ampia saccatura che punterà nella giornata odierna la Grecia andando ad isolare un vero e proprio minimo depressionario.

La nostra isola sarà di fatto distante dal nucleo gelido in quota, trovandosi sul bordo esterno di tale saccatura; ne conseguirà quindi, si un generale ed incisivo calo delle temperature con termiche a quota 850 hPa che oscilleranno fra i -6 °C del messinese e i -4 °C dei restanti settori dell’isola; ma mancando il supporto in quota, tale calo termico non sarà accompagnato da fenomeni degni di nota.

Solo i Nebrodi, il comprensorio etneo e localmente Madonie, potranno vedere deboli nevicate, ma si tratterà comunque di fenomeni poco incisivi.

Previsioni per l’EPIFANIA

Condizioni: avremo condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso sul settore centro-settentrionale dove saranno possibili deboli nevicate per lo più su area etnea (settore a nord) e localmente sui Nebrodi intorno ai 500-600 metri; non escludiamo isolate fioccate anche sulle Madonie.

Altrove avremo maggiori spazi soleggiati in un contesto di cielo parzialmente nuvoloso, mentre le aree con maggiori spazi soleggiati saranno indubbiamente quelle meridionali e sud-orientali, dove il cielo si presenterà da poco a parzialmente nuvoloso.

Temperature: valori termici in forte calo fino a 6-7 °C sul messinese e area etnea, di 4-6 °C altrove.

Venti: soffieranno sostenuti o forti dai quadranti settentrionali.

Mari: agitato lo Ionio, molto mosso il Tirreno, mossi i restanti bacini.