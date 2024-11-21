ARIA ARTICA IN ARRIVO SULLA SICILIA: DA DOMANI CALO TERMICO E PRECIPITAZIONI SPARSE

La Sicilia si prepara a un cambio repentino delle condizioni meteorologiche: domani, l’ingresso di aria fredda di matrice artica porterà un netto calo delle temperature e un aumento dell’instabilità a...

La Sicilia si prepara a un cambio repentino delle condizioni meteorologiche: domani, l’ingresso di aria fredda di matrice artica porterà un netto calo delle temperature e un aumento dell’instabilità atmosferica, con fenomeni localizzati e distribuiti in modo irregolare.

L’arrivo dell’aria artica influenzerà soprattutto:

Settori occidentali e settentrionali dell’isola: qui le precipitazioni saranno più probabili, concentrate dal pomeriggio e intensificate in serata.

qui le precipitazioni saranno più probabili, concentrate dal pomeriggio e intensificate in serata. Zone meridionali: qualche pioggia isolata, soprattutto lungo le coste e in prossimità delle aree interne esposte.

qualche pioggia isolata, soprattutto lungo le coste e in prossimità delle aree interne esposte. Altrove: fenomeni pressoché assenti o di debole entità, con prevalenza di cieli poco nuvolosi o variabili.

fenomeni pressoché assenti o di debole entità, con prevalenza di cieli poco nuvolosi o variabili.

Il calo termico sarà significativo, con un abbassamento delle temperature già dal pomeriggio. La diminuzione si farà più marcata in serata e durante la notte tra venerdì e sabato, quando si registreranno valori invernali.

Quota 850 hPa (circa 1.500 metri): le isoterme scenderanno fino a +2°C o inferiori, un chiaro segnale dell’irruzione artica.

le isoterme scenderanno fino a +2°C o inferiori, un chiaro segnale dell’irruzione artica. Minime al suolo: la notte porterà temperature in calo su tutta l’isola, con valori particolarmente bassi nelle zone interne e collinari.

la notte porterà temperature in calo su tutta l’isola, con valori particolarmente bassi nelle zone interne e collinari.

Domani sarà una giornata di passaggio verso un clima più rigido e instabile: fenomeni sparsi, ma significativi su alcune zone, e temperature in calo ovunque, specie in tarda serata e nella notte.

È consigliata prudenza, specialmente per chi viaggia o si sposta nelle zone più esposte ai fenomeni e al freddo intenso.

Se desideri visualizzare le cartine delle precipitazioni e delle isoterme a 850 hPa, posso fornirle o elaborarle su richiesta.