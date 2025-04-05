ARMI ABBANDONATE IN STRADA: LA POLIZIA TROVA UN REVOLVER E 32 CARTUCCE A CATANIA

Un revolver 38 special, 32 cartucce e due caricatori lasciati in una busta della spesa abbandonata vicino ad un garage di uno stabile del quartiere Librino sono stati ritrovati dalla Polizia di Stato...

Durante le verifiche nei pressi di uno stabile di Stradale Cardinale, i poliziotti della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno notato una strana busta, in genere usata per la spesa, lasciata in un angolo della strada, vicino ai locali del garage dell’edificio.

Una volta recuperata, i poliziotti hanno verificato che al suo interno vi erano un’arma da fuoco e diverse cartucce.

Per questo motivo, si è reso necessario l’intervento del personale specializzato della Polizia Scientifica per eseguire tutti i rilievi del caso. Grazie agli accertamenti effettuati nelle banche dati in uso alle forze dell’ordine, i poliziotti hanno appurato che l’arma, un revolver 38 special, risultava di proprietà di un uomo residente a Trecastagni. Il proprietario, però, risultava anche deceduto nelle scorse settimane.

La pistola, le cartucce e i caricatori ritrovati sono stati messi in sicurezza e sequestrati per compiere tutti gli accertamenti balistici.

29 Marzo 2025