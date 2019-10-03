ARRESTATA LA "SANTONA" SICILIANA, CHE TRUFFAVA GLI ANZIANI IN SARDEGNA

Spacciandosi come santona, una donna aveva messo a segno più di 11 colpi (tanti sono gli episodi contestati alla donna), riuscendo a farsi consegnare vari monili in oro.La malvivente è stata finalment...

Spacciandosi come santona, una donna aveva messo a segno più di 11 colpi (tanti sono gli episodi contestati alla donna), riuscendo a farsi consegnare vari monili in oro.

La malvivente è stata finalmente individuata ed arrestata dopo quasi un anno di accurate indagini e ricerche. La donna, arrestata a Cagliari, dovrà espiare 13 anni e 3 mesi di reclusione.

Abile ladra, S.M., 44enne di origini siciliane, abilmente si presentava con un’altra identità, al fine di non essere mai individuata. Le sue abilità si evidenziavano soprattutto nel raggirare gli anziani. Lasciava credere alle vittime di essere state colpite dal malocchio, che avrebbe potuto curare mediante espedienti o l’utilizzo del sale rigorosamente preso dalle cucine delle stesse. La procedura era semplice: il sale insieme all’oro in un fazzoletto di grandi dimensioni, avrebbe fatto sparire la sfortuna, ma in realtà spariva la truffatrice ed anche tutto l’oro.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, ricorda ancora una volta dei consigli rivolti principalmente agli anziani potenziali vittime di truffe, ma anche a tutti gli operatori pubblici e privati, reti parentali o amicali che, venendo a contatto con persone anziane a vario titolo, possono assumere un ruolo nella prevenzione e nella tutela nei confronti di questa categoria di persone.

Spesso è la condizione di solitudine della persona che favorisce i truffatori.

Prestare attenzione se qualcuno telefona o si presenta a casa, chiedendo del denaro e oggetti preziosi per un avvocato o Forze di Polizia, con la scusa che lo ha mandato un parente, in tal caso rinviare l’appuntamento e chiedere al familiare interessato di partecipare al successivo incontro, segnalando immediatamente ogni situazione sospetta al “112” o al più vicino Comando dei Carabinieri.