ARRESTATA PATERNESE, PER FURTO COMMESSO A MISTERBIANCO
A cura di Redazione
18 ottobre 2017 12:13
COMUNICATO DEI CARABINIERI
I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato Carmela Reitano, 49enne paternese, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania. La donna è stata condannata dai giudici alla pena di anni 1 di reclusione poiché ritenuta colpevole di furto aggravato, reato commesso il 20 dicembre dell’anno scorso a Misterbianco. L’arrestata sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.