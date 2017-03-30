ARRESTATA ROMENA PER FURTO COMMESSO A CATANIA
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato la 31enne romena LUCICA DUMITRU, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.Fermata per controllo in quella...
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato la 31enne romena LUCICA DUMITRU, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.
Fermata per controllo in quella Via Feltre dai militari del Nucleo Operativo è risultata destinataria del provvedimento restrittivo – diffuso lo scorso febbraio – poiché condannata dai giudici alla pena di mesi 10 e giorni 15 di reclusione per furto aggravato, reato commesso nel capoluogo etneo il 12 marzo del 2015.
L’arrestata, assolte le formalità di rito, è stata associata al carcere di Catania Piazza Lanza.