ARRESTATI DUE BELPASSESI IN TRASFERTA A NICOLOSI A RUBARE MOTORINI
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Gravina di Catania hanno tratto in arresto in flagranza il 32enne belpassese MUNZONE Massimo ed un diciassettenne per furto aggravato in concorso....
Gli stessi si trovavano in trasferta a Nicolosi e noncuranti del viavai di persone in via Regione Siciliana, si adoperavano a rubare un ciclomotore HONDA SH150.
Alcuni passanti insospettiti dagli strani movimenti dei due, li bloccavano ed immediatamente li consegnavano ad un militare della Compagnia di Gravina di Catania libero dal servizio che transitava in quella via.
Gli arrestati sono stati tradotti: il minorenne presso il Centro di prima accoglienza di Via Franchetti e il maggiorenne presso la propria abitazione ai domiciliari in attesa della direttissima.