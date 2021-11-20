ARRESTATI DUE CATANESI IN TRASFERTA A NOTO PER RUBARE IN UN BAR

ARRESTATI DUE CATANESI IN RASFERTA A NOTO PER RUBARE IN UN BAR

A Noto, durante la scorsa notte l’attenzione di un equipaggio del Commissariato di Pubblica Sicurezza, che transitava lungo una via adiacente al centro storico, è stata attirata dalle luci provenienti da un bar, solitamente chiuso a quell’ora. Pochi istanti dopo, la pattuglia è stata raggiunta da un’autoradio del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri e, come di consueto tra gli equipaggi in turno, gli operatori hanno proceduto in stretta sinergia. I sospetti degli equipaggi hanno trovato riscontro allorquando un uomo è stato visto fuggire dall’esercizio commerciale.

Mentre i poliziotti lo inseguivano, i Carabinieri pattugliavano le strade della zona sorprendendo un complice in fuga a piedi.

Entrambi sono stati raggiunti e arrestati. I due, catanesi con numerosi precedenti, avevano avuto il tempo di caricare in auto una pesante impastatrice meccanica appena asportata. L’uomo arrestato dai Carabinieri del Radiomobile era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora a Catania, pertanto, oltre ad essere arrestato per tentato furto in concorso, dovrà rispondere anche della violazione degli obblighi della predetta misura.

Gli arrestati, al momento nelle camere di sicurezza dei rispettivi uffici di polizia, nelle prossime ore saranno accompagnati davanti all’Autorità Giudiziaria aretusea per l’udienza di convalida. Ancora una volta il lavoro in sinergia di Polizia e Carabinieri ha consentito di fornire una pronta risposta ai fenomeni criminali del territorio.