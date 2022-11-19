ARRESTATI DUE PATERNESI PER SPACCIO LUNGO LA S.P. 57

I militari dell’Arma, nell’ambito di un controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti lungo la S.P. 57, hanno controllato due soggetti a bord...

I militari dell’Arma, nell’ambito di un controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti lungo la S.P. 57, hanno controllato due soggetti a bordo di una Daewoo Matiz, che sin dall’inizio del controllo hanno palesato un atteggiamento irrequieto ed intollerante.

Gli operanti hanno effettuato una perquisizione a seguito della quale hanno rinvenuto 110 grammi di marijuana e la somma in denaro di 280 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio, che il 51enne aveva occultato nella tasca destra dei suoi pantaloni e due involucri di carta alluminio contenenti complessivamente 2 grammi di marijuana, occultati in un vano portaoggetti, nonché la somma di denaro di 200 euro, ritenuta anch’essa provento dell’attività spaccio, che il 28enne occultava nella tasca dei pantaloni.

I Carabinieri hanno sottoposto a sequestro la sostanza stupefacente e il denaro ed hanno posto i due paternesi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.