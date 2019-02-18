ARRESTATI I GENITORI DI RENZI L'EX PREMIER: 'E' ASSURDO'

Arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi. A quanto si apprende, sono bancarotta fraudolenta ed emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti i reati contestati al padre e a...

Arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi. A quanto si apprende, sono bancarotta fraudolenta ed emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti i reati contestati al padre e alla madre dell'ex premier, Tiziano Renzi e Laura Bovoli.

I genitori del senatore del Pd sono finiti ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Firenze ed eseguita dalla Guardia di Finanza del capoluogo toscano. Ai domiciliari anche un imprenditore di Campo Ligure, in provincia di Genova.

Dopo la notizia l'ex premier ha annullato l'impegno pubblico per la presentazione del suo nuovo libro al circolo della stampa di Torino e ha fatto rientro a Firenze "per una grave vicenda personale. Da circa un'ora mio padre e mia madre sono ai domiciliari" scrive Renzi su Facebook, dicendosi "impaziente di assistere al processo". E ancora: "Ho molta fiducia nella giustizia italiana e penso che tutti i cittadini siano uguali davanti alla Legge".

"Sono impaziente di assistere al processo. Perché chi ha letto le carte mi garantisce di non aver mai visto un provvedimento così assurdo e sproporzionato. Mai. Adesso chi crede nella giustizia aspetta le sentenze. Io credo nella giustizia italiana e lo dico oggi, con rispetto profondo, da servitore dello Stato" prosegue Renzi.

"Arriveranno le sentenze - rimarca il senatore Pd - e vedremo se questi due cittadini settantenni, incensurati, sono davvero i pericolosi criminali che meritano - oggi, casualmente proprio oggi - questo provvedimento. Arriveranno le sentenze e misureremo la credibilità delle accuse. Arriveranno le sentenze e vedremo chi è colpevole e chi no".

