Arrestati in flagranza di reato due catanesi in trasferta ad Ucria

I Carabinieri delle Stazioni di Ucria, Ficarra e Sinagra hanno arrestato in flagranza di reato L.A. 58 enne di Acireale e L.G. 19enne di Giarre, ritenuti responsabili dei reati di rapina impropria in concorso.

I due malviventi si sono introdotti all’interno del magazzino di una macelleria di Ucria, dopo averne forzato una porta di accesso ed hanno iniziato ad asportare prodotti alimentari di vario genere. I rumori provocati dai ladri hanno svegliato i proprietari dell’esercizio commerciale, i quali, dopo avere allertato i Carabinieri con una chiamata sull’utenza di emergenza 112, si sono immediatamente recati nel negozio, sorprendendo i ladri. E’ nata una colluttazione nel corso della quale, un rapinatore, armatosi di coltello prelevato sul posto, ha ferito lievemente alla mano uno dei proprietari intervenuti, cercando di guadagnarsi la fuga.

Nel frattempo, coordinate dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Patti, sono giunte sul luogo del reato le pattuglie delle Stazioni di Ucria, Sinagra e Ficarra, che hanno arrestato i due malviventi prima che riuscissero ad allontanarsi dal negozio.

I due rapinatori, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Patti, sono stati associati alla casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa di udienza di convalida.