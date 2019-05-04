ARRESTATI TRE MISTERBIANCHESI, RAPINAVANO CHIOSCHI E TABACCHI - FOTO E VIDEO

I Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno arrestato i misterbianchesi Santoro Giovanni cl.77, Solimene Vincenzo cl. 97 pregiudicati e R.S. classe 95, in esecuzione di una ordi...

I Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno arrestato i misterbianchesi Santoro Giovanni cl.77, Solimene Vincenzo cl. 97 pregiudicati e R.S. classe 95, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. etneo su richiesta della locale Procura che ha concordato in toto con le risultanze investigative fornite dai Carabinieri.

Gli indagati sono stati ritenuti i responsabili della rapina avvenuta il 10 febbraio scorso presso il “Chiosco della Vittoria” di San Pietro Clarenza dove, con il volto travisato dai cappucci delle felpe e casco da moto, hanno asportato la somma di circa 2.000 euro.

Il solo Solimene Vincenzo è stato inoltre ritenuto il responsabile, di due rapine a tabaccai a Catania e Gravina di Catania il 12 ed il 17 gennaio 2019 nel corso delle quali, con il capo travisato, ha asportato la somma di 3.600 euro tra contanti e tabacchi.



Santoro e Solimene, poiché detenuti per altra causa, hanno avuto la notifica del provvedimento rispettivamente presso la Casa Circondariale di Enna e di Piazza Lanza mentre, dopo le formalità di rito, R.S. è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza a disposizione dell’A.G..