ARRESTATO 15ENNE DI PATERNÒ A GIARDINI NAXOS, MINACCIA AUTOMOBILISTA E GLI RUBA SOLDI E CELLULARE

Ha soltanto quindici anni uno dei responsabili del furto di cui è stato vittima un automobilista di Giardini Naxos il 15 luglio scorso. Il ragazzino originario di Paternò, in compagnia di un complice...

Ha soltanto quindici anni uno dei responsabili del furto di cui è stato vittima un automobilista di Giardini Naxos il 15 luglio scorso. Il ragazzino originario di Paternò, in compagnia di un complice ancora non identificato, ha minacciato un uomo all'interno della sua autovettura per poi rubargli portafoglio e celllulare.

Sulla vicenda hanno indagato i carabinieri di Taormina che oggi hanno eseguito, nei confronti del 15enne, un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del tribunale per i Minori di Messina. Successivi controlli hanno permesso ai militari di documentare il coinvolgimento del ragazzino, in concorso con altri soggetti, in altri furti commessi nel circondario di Giardini Naxos.

Al termine delle formalità di rito, il minore è stato ristretto in una comunità di Militello Val di Catania a

disposizione dell’sutorità giudiziaria.