ARRESTATO 16ENNE PATERNESE PER SCIPPO IN VIA ETNEA

La Polizia di Stato ha arrestato un minore paternese per scippo in concorso con altri soggetti in corso di identificazione.

Nel pomeriggio di ieri, personale delle Volanti interveniva a seguito della segnalazione di uno scippo consumato nella centralissima via etnea.

All’arrivo della pattuglia un giovane 16enne, era stato già bloccato dal personale di Polizia del Reparto Mobile che presidiava la Piazza Università e individuato quale autore del furto con strappo.

Peraltro, le indagini sono state corroborate dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza cittadina della Questura nelle quali il giovane è stato individuato insieme ad un gruppetto, composto da altri due elementi; grazie a questo è stato possibile ricostruire con esattezza le dinamiche dell’evento criminoso che hanno poi condotto alla perfetta costituzione del quadro probatorio a carico del minore.

Il giovane, è stato pertanto arrestato e rinchiuso presso il Centro di Prima Accoglienza di via Raimondo Franchetti.

Continuano gli approfondimenti investigativi finalizzati all’identificazione degli altri due complici.