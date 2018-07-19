ARRESTATO 24ENNE PATERNESE PER SPACCIO A BIANCAVILLA
A cura di Redazione
19 luglio 2018 11:45
I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno tratto in arresto il 24enne paternese Marco Giuseppe Sciacca, già in regime degli arresti domiciliari per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catania.
L’uomo dovrà scontare la pena residua di 4 mesi di reclusione e pagare la multa di 1.000 euro per il suddetto reato commesso a Paternò nel gennaio 2017. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall’autorità giudiziaria.