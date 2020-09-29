ARRESTATO 36 ENNE DI PATERNO' NASCONDEVA ERBA SOTTO IL PIANALE DEL CAMION

I Carabinieri della Stazione di Randazzo hanno arrestato un 36enne di Paternò, incensurato, perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.I militari stavano ef...

I Carabinieri della Stazione di Randazzo hanno arrestato un 36enne di Paternò, incensurato, perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari stavano effettuando un posto di controllo sulla SS. 116 nel territorio del comune di Randazzo quando hanno imposto l’alt ad un autocarro condotto dall’uomo il quale, sin da subito, evidenziava un certo nervosismo che li ha insospettiti

Hanno pertanto sottoposto il veicolo ad una perquisizione che ha dato i suoi frutti in quanto, occultato sotto il pianale del lato passeggero, hanno rinvenuto 3 involucri contenenti complessivamente 560 grammi di marijuana.

L’uomo pertanto, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione del padre, proprietario del veicolo, in attesa delle determinazioni dellì’autorità giudiziaria.