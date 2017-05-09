ARRESTATO 37ENNE PER MALTRATTAMENTI E LESIONI IN FAMIGLIA

I Carabinieri di Paternò hanno arrestato un operaio di 37 anni, del posto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania....

I Carabinieri di Paternò hanno arrestato un operaio di 37 anni, del posto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania. Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dai Carabinieri che hanno permesso di accertare una serie di reiterati maltrattamenti fisici e verbali, con condotte moleste e minacce, dell’uomo nei confronti della consorte – 34 anni – che nel tempo le hanno cagionato un grave e perdurante stato d’ansia. L’arrestato è stato ristretto ai domiciliari in un’altra abitazione.