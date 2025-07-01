ARRESTATO 61ENNE A CATANIA: RUBAVA CAVI DI RAME IN UN CANTIERE FERROVIARIO

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 61 anni, specialista in furti di cavi di rame.L’uomo, con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la famiglia e già destinatar...

L’uomo, con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la famiglia e già destinatario della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato sorpreso, ancora una volta, a rubare cavi di rame.

L’ultimo episodio, in ordine cronologico, si è registrato venerdì scorso quando, intorno alle 13.30, si è introdotto all’interno del cantiere per il raddoppio ferroviario della tratta Bicocca – Catenanuova, in contrada Jungetto, nell’ex stazione di San Martino Piana. Ad individuarlo sono stati gli operatori di vigilanza del cantiere che hanno chiesto l’intervento degli agenti della sezione Polizia Ferroviaria di Catania.

Il pluripregiudicato catanese si era intrufolato nel cantiere a bordo della sua auto, ben equipaggiato di arnesi di vario tipo per mettere a segno il colpo. La presenza di un’auto non autorizzata nell’area del cantiere ha insospettito i dipendenti della ditta di vigilanza che, pochi attimi dopo, hanno visto aprire lo sportello e scendere frettolosamente il 61enne, subito riconosciuto per altri analoghi furti.

In pochi minuti, sono giunti sul posto gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno fermato l’uomo per effettuare un controllo approfondito. Dalle verifiche compiute nell’immediatezza nella banca dati in uso alle forze di Polizia sono emersi i precedenti specifici del catanese che, lo scorso aprile, era stato denunciato dalla Polfer per un furto di cavi di rame perpetrato, in quel caso, in località Gerbini.

Gli accertamenti sono stati estesi anche all’autovettura utilizzata dall’uomo per raggiungere il cantiere. All’interno del veicolo, i poliziotti hanno trovato numerosi attrezzi da taglio e scasso, tra i quali anche una grossa cesoia trancia cavi. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre il 61enne è stato arrestato per il reato di tentato furto di cavi di rame, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Sentito il PM di turno, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Catania in attesa del giudizio per direttissima. Il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti del 61enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.