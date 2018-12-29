ARRESTATO ADRANITA, RICERCATO PER TRUFFA COMMESSA A BOLOGNA

Nella mattinata di ieri 28 dicembre personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, nel corso dell’attività di controllo del territorio, ha tratto in arresto il pregiudicato Alfredo Resti...

Nella mattinata di ieri 28 dicembre personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, nel corso dell’attività di controllo del territorio, ha tratto in arresto il pregiudicato Alfredo Restivo, appartenente alla compagine dei cosiddetti “Caminanti Siciliani”, di fatto sorpreso all’interno di un terreno rurale in contrada Naviccia agro di Adrano.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che l’uomo si era reso irreperibile a seguito ordine di carcerazione disposto della Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Bologna – Ufficio Esecuzione Penale, dovendo espiare la pena di mesi tre, per i reati di danneggiamento e truffa, in concorso, commessi a Bologna nel settembre 2009.

Svolte le formalità di rito Alfredo Restivo è stato associato nella Casa Circondariale di Piazza Lanza, per espiazione pena.