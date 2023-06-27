ARRESTATO BELPASSESE ERA IN GIRO A CATANIA CON LA MACCHINA IMBOTTITA DI DROGA

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un pregiudicato 38enne, responsabile di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.Ne...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un pregiudicato 38enne, responsabile di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

Nell’ambito del costante controllo del territorio, finalizzato al contrasto ed alla prevenzione del fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanza stupefacenti, l’attenzione di una pattuglia dei Carabinieri che transitava lungo la via Don Minzoni, veniva attirata da una Fiat Panda di colore grigio, che, al passaggio dinanzi ai militari, lasciava un tanfo molto acre, tipico della marijuana. Insospettiti da tale particolare, i Carabinieri hanno quindi immediatamente fermato il conducente del veicolo, un 38enne belpassese, e proceduto alla perquisizione della vettura.

L’intuizione della pattuglia è stata “azzeccata” in quanto, nel bagagliaio della Panda, i militari hanno rinvenuto un borsone nero nel quale erano state stipate quattordici buste termosaldate, contenenti 8 chili di marijuana.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del 38enne, ubicata nel centro di Belpasso, e là, nel comodino della camera da letto, i Carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione.

Espletate le formalità di rito, l’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida, e poi, su disposizione del Giudice, tradotto presso il carcere di Catania Piazza Lanza.