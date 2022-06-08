ARRESTATO CANDIDATO DEL COMUNE DI PALERMO PER VOTO DI SCAMBIO
La Polizia ha arrestato per scambio elettorale politico-mafioso Pietro Polizzi, uno dei candidati di Forza Italia al Consiglio Comunale di Palermo alle elezioni che si terranno domenica prossima.Secon...
La Polizia ha arrestato per scambio elettorale politico-mafioso Pietro Polizzi, uno dei candidati di Forza Italia al Consiglio Comunale di Palermo alle elezioni che si terranno domenica prossima.
Secondo la Procura, per essere eletto avrebbe stretto un patto con i boss dell'Uditore, i costruttori Sansone, storici alleati del capomafia Totò Riina che ospitarono il padrino di Corleone in una delle loro ville nell'ultimo periodo della latitanza.
Pietro Polizzi, ex consigliere provinciale, eletto all'epoca nell'Udc, viene ritenuto un esponente politico di spicco.
Arrestato anche Agostino Sansone, fratello di Gaetano, proprietario della villa di Via Bernini in cui Riina passò gli ultimi mesi prima dell'arresto nel 1993 e un suo collaboratore.
Contro l'aspirante consigliere comunale ci sarebbero alcune intercettazioni ambientali che hanno indotto la Procura a chiedere la misura della custodia cautelare in carcere.
Conversazioni dalle quali emergerebbe con chiarezza il "patto elettorale" stretto tra l'esponente di Fi e Sansone.