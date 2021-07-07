ARRESTATO CATANESE MENTRE STAVA PER IMBARCARSI PER MALTA, OLTRE DUE CHILI DI MARIJUANA NEL TROLLEY.

I finanzieri di Pozzallo e funzionari dell'Agenzia delle dogane, nella prima serata del 27 giugno scorso, hanno sottoposto a sequestro circa 2,2 chilogrammi di marijuana destinati alla movida maltese...

In particolare, durante le previste operazioni di imbarco sul catamarano diretto a Malta, i militari e i doganieri procedevano all'identificazione di un soggetto di origini catanesi, risultato gravato da precedenti specifici per traffico e spaccio di stupefacenti, che, trasportando un trolley ed un borsone visivamente pesante, era in procinto di imbarcarsi.

Dall'ispezione preliminare del borsone è emerso che al suo interno erano contenuti 8 involucri, coperti con pellicola alimentare e polvere di caffè, contenenti circa 2,2 chili di marijuana 'Super Skunk', sostanza considerata tra le più pregiate e richieste sul mercato illecito per l'alto contenuto di THC (Tetraidrocannabinolo), che lo stesso avrebbe commercializzato al dettaglio una volta giunto sull'isola dei cavalieri con un guadagno di oltre 40.000 euro.

Infine, una volta informata la competente autorità giudiziaria, la sostanza è stata sottoposta a sequestro probatorio e l'uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Ragusa in attesa delle determinazioni processuali di rito.

Il costante presidio dell'area portuale, già nel mese di maggio scorso, aveva permesso di individuare e deferire all'autorità giudiziaria iblea per detenzione di sostanze psicotrope un veterinario che - senza alcun tipo di autorizzazione - era intento all'esportazione di medicinali veterinari contenenti ketamina e tiletamina, solitamente impiegati nel doping equino.

Queste sostanze, infatti, sono iscritte nella Tabella I e nella sezione A della Tabella dei medicinali allegate al dpr 309/90 e pertanto utilizzabili solo all'interno di strutture sanitarie a seguito di specifiche e rigide prescrizioni mediche