ARRESTATO CORRIERE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE ETNAPOLIS, TRASPORTAVA OLTRE 46 CHILI DI MARIJUANA
I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo e contrasto ai traffici illeciti realizzati lungo le principali rotabili, hanno fermato e tratto in arresto un corriere (C.A., cl.1971) che trasportava nella propria autovettura oltre 46 chilogrammi di marijuana, nonché 200 grammi di hashish.
In particolare, i militari della Compagnia Pronto Impiego di Catania, nei pressi del Centro Commerciale Etnapolis di Belpasso, hanno sottoposto a controllo la vettura condotta dall’uomo di 48 anni originario di Pescara (PE) e residente a Teramo.
Il soggetto, con specifici precedenti di polizia, sin dalle prime domande di rito poste dai Finanzieri palesava chiari segni di nervosismo, tanto da indurre i militari ad approfondire il controllo ed a perquisire il veicolo.
Le attività di ricerca consentivano di rinvenire, all’interno del bagagliaio dell’autovettura, la sostanza stupefacente avvolta in 21 involucri di plastica sottovuoto che, sottoposta ad analisi speditive, è risultata essere marijuana e hashish.
La sostanza stupefacente sequestrata, destinata presumibilmente al mercato etneo, avrebbe fruttato circa 300.000 euro nella vendita al dettaglio.
Informata la Procura della Repubblica di Catania, l’abruzzese è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.